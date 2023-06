EUA: Trabalhador de aeroporto morre após ser sugado por turbina de avião

O funcionário do Aeroporto Internacional de San Antonio, no Texas, Estados Unidos, morreu após ser sugado pela turbina de um avião da Delta Airlines. O acidente aconteceu por volta das 22h30min (horário local) desta sexta-feira, 23.

O trabalhador estava taxiando uma aeronave, que tinha acabado de chegar de Los Angeles, segundo nota do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

"O voo Delta 1111 estava taxiando para o portão, com apenas um motor ligado no momento, quando um trabalhador foi atingido por esse motor às 22h25min. (...) O NTSB está em contato com a Delta. Eles estão no processo de reunir informações neste ponto", informou em nota, cedida à mídia local.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, trabalhava em uma empresa terceirizada que fazia as operações de solo do aeroporto, a Unifi Aviation, que lamentou o ocorrido.

"A Unifi Aviation está profundamente triste pela perda de nosso funcionário no Aeroporto Internacional de San Antonio durante um trágico incidente nas últimas horas de sexta-feira, 23 de junho de 2023."

A Delta Airlines disse, ao canal KENS5, estar com o “coração partido” pela perda de um “membro da nossa família”. “Nossos corações e apoio total estão com os membros da família, amigos e pessoas amadas neste momento difícil."