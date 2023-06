Submarino desaparecido só tem oxigênio até a manhã desta quinta, 22

As buscas pelo submarino perdido já atingem 3 mil km de profundidade em uma área equivalente ao estado de Alagoas

As buscas pelo submersível Titan que levava passageiros aos destroços do Titanic continuam aceleradas e sendo trabalhadas em conjunto entre as guardas costeiras canadense e estadunidense.

O contra-almirante da Guarda Costeira dos EUA, John Mauger, afirmou em entrevista coletiva por volta das 12h da manhã desta quarta-feira, 21, (horário de Brasília) que restavam menos de 20 horas de oxigênio e que, por isso, as buscas estavam sendo intensificadas.

Submarino desaparecido: buscas já atingem 3 mil km

A área na superfície marítima que já foi explorada equivale a cerca de 27 mil quilômetros e de mais de 3 mil quilômetros de profundidade.

“O navio com o sonar profundo avançado está no local agora e, portanto, temos que permanecer otimistas”, afirmou a ministra da Pesca, Oceanos e Guarda Costeira Canadense, Joyce Murray.

Na madrugada desta quarta-feira, 21, a Guarda Costeira dos Estados Unidos conseguiu captar ruídos que se assemelham a batidas, com intervalos de 30 minutos.

Após o relato dos sons, a Guarda estadunidense afirmou que mudou o foco das buscas para o local em que os barulhos foram captados, mas nenhuma resposta concreta sobre o submersível foi encontrada.



