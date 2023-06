Político sueco se monta como drag queen para ler para crianças em ato contra discriminação

O vice-prefeito de Estocolmo, na Suécia, Jan Jönsson, de 45 anos, montou-se de drag queen para ir a um encontro com crianças em uma biblioteca local. O gesto foi a forma de se posicionar contra a discriminação crescente no país nórdico. O visual incluiu um vestido estampado, cabelo platinado, batom vermelho e salto alto.

Ele se apresentou na biblioteca para ler a obra “Os Irmãos Coração de Leão", da sueca Astrid Lindgren. Publicada no Brasil pela Companhia das Letrinhas, a obra abordada pelo político fala sobre seguir suas próprias ideias e enfrentar as batalhas contra a opressão.

A ação foi feita no dia 26 de maio de 2023, mas somente se tornou pública no dia 15 de junho, no lançamento de uma campanha governamental contra a discriminação no país.



Políticas ultradireitistas na Suécia

O vice-prefeito utilizou o ato como um posicionamento contra o populismo crescente da ultradireita na Suécia. “Quando populistas de direita tentam ditar a cultura e impedir que drag queens leiam histórias para crianças, limitam a liberdade das crianças. Jamais aceitarei opressão e preconceito”, diz ele.

Jan Jonsson disse que iniciou a campanha após as repetidas críticas dos Democratas Suecos de extrema-direita às drag queens que apresentavam histórias infantis em bibliotecas e visitas guiadas no teatro Royal Dramatic Theatre de Estocolmo.

"Histórias não são perigosas para crianças, assim como as drag queens não o são [...] Mas, o populismo e a intolerância, sim, são perigosos para as crianças", disse em entrevista para a AFP. Confira fotos:

Vice-prefeito de Estocolmo se monta como drag queen para ler para crianças em ato contra discriminação; veja fotos:

Vice-prefeito de Estocolmo, na Suécia, se monta como drag queen para ler para crianças em ato contra discriminação Crédito: Robin Backman / Liberalerna Stockholm / AFP

Os ultradireitistas da Suécia têm feito campanhas para proibir eventos de leituras feitas por drag queens, nas bibliotecas públicas do país. Esse tipo de evento ocorre desde 2017, mas ganhou maior notoriedade a partir de 2022, por causa das críticas dos Democratas Suecos.

Durante um debate na TV local, realizado em maio deste ano, o presidente dos Democratas, Jimmie Åkesson, disse que considera uma insanidade que o dinheiro dos contribuintes fosse destinado a esse tipo de evento.

Político sueco disse estar impressionado com as reações do público

Um dia após a divulgação das fotos e vídeos de Jönsson se caracterizando, ele disse estar impressionado com as reações positivas recebidas depois que foi lançada a “mensagem sobre o direito à liberdade de expressão sem opressão”.

"Todos os partidos democráticos devem continuar a se posicionar contra os vieses autoritários. Ao defender as drag queens, defendemos o direito de todos de se expressarem, sem correrem o risco de serem assediados, ameaçados ou proibidos", escreveu ele em postagem no Twitter.

Ele ainda relatou sobre o processo de montagem do visual: "Você precisa usar um espartilho, e apenas o processo da maquiagem levou duas horas.”



