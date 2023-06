Erdogan diz que Otan não deve contar com aval para adesão da Suécia antes de julho

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não deve apostar que seu país aprovará o pedido da Suécia para ingressar na aliança militar antes da cúpula de julho. Erdogan diz que a nação nórdica não abordou totalmente suas preocupações de segurança.

A Suécia e a Finlândia solicitaram a adesão juntas após a invasão da Ucrânia pela Rússia no ano passado. A Finlândia tornou-se o 31º membro da Otan em abril, depois que o Parlamento turco ratificou seu pedido, mas a Turquia adiou a aprovação da proposta da Suécia.

A Otan quer aprovar a entrada da Suécia na cúpula marcada para 11 e 12 de julho, que acontecerá na capital da Lituânia. Falando a jornalistas no retorno de uma visita ao Azerbaijão, Erdogan disse que a atitude da Turquia em relação à adesão não era "positiva".

O governo da Turquia acusa a Suécia de ser muito indulgente com grupos que Ancara diz representar uma ameaça à segurança, incluindo grupos militantes curdos e pessoas associadas a uma tentativa de golpe de Estado em 2016.

Nesta quarta-feira, autoridades da Otan, Suécia, Finlândia e Turquia se reuniram em Ancara para discutir o que a Finlândia e a Suécia fizeram para lidar com as preocupações da Turquia sobre supostas organizações terroristas. Erdogan disse que a delegação turca na reunião "dará esta mensagem: 'Esta é a opinião do nosso presidente, não espere nada diferente em Vilna [capital da Lituânia].'" Fonte: Associated Press.