Thiago Wild: brasileiro suspeito de agredir a ex é eliminado de Roland Garros

Duas rodadas após eliminar o número 2 do mundo, o russo Daniil Medvedev, o brasileiro Thiago Seyboth Wild (172º do mundo) se despediu do torneio de Roland Garros neste sábado, 3, ao perder para o japonês Yosshihito Nishioka (33º) na terceira rodada.

Nishioka fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 3-6, 7-6 (10-8), 2-6, 6-4 e 6-0, em três horas e 39 minutos. O japonês vai jogar as oitavas de final contra o vencedor do duelo entre o croata Borna Coric (16º) e o argentino Tomás Martín Etcheverrey (46º).

Denúncias contra Thiago Seyboth Wild

O jovem tenista paranaense de 23 anos foi denunciado em 2021 pela ex-namorada, a influenciadora Thayane Lima, que registrou boletim de ocorrência contra ele, acusando-o de agressões físicas e psicológicas. Os dois teriam chegado a firmar uma união estável antes das supostas violências e viveram um ano juntos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em outubro de 2021, Thiago foi indiciado, sendo denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro seis meses depois. O processo está em segredo de Justiça. À época, prints de supostas graves ameaças do tenista contra a influenciadora foram divulgados.

Nas mensagens, que constam no processo, ele chega a pedir desculpas pelas agressões, insiste que Thayane apague fotos das redes sociais, xinga e ameaça a moça. A Justiça teria tentado notificar o tenista sobre a denúncia, mas não o encontrou nos endereços fornecidos.

A derrota para Nishioka

Depois de começar bem na partida, Thiago Wild sofreu com o cansaço e não conseguiu vencer um game sequer no quinto e decisivo set. Após passar pelo qualifying para entrar no quadro principal de Roland Garros, o brasileiro disputou 14 sets em três jogos (cinco contra Medvedev e quatro contra o argentino Guido Pella).

Nishioka, mais experiente aos 27 anos, renasceu no jogo quando venceu o segundo set em um apertado 'tie break' (10-8).

Mais inteiro fisicamente, o japonês não teve dificuldades para fechar o quinto set com um 'pneu' em 38 minutos. Aos 23 anos, Thiago Wild deixa Paris com a certeza de que tem potencial para competir com os melhores. (Com AFP)

Sobre o assunto Djokovic vence Davidovich e avança às oitavas de Roland Garros

Bia Haddad leva susto em Roland Garros, mas avança à terceira rodada

Federação Internacional de Tênis nega proibição de declarações políticas de Djokovic