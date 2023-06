Djokovic vence Davidovich e avança às oitavas de Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic (3º do ranking da ATP) superou a resistência do espanhol Alejandro Davidovich (34º) e venceu com parciais de 7-6 (7/4), 7-6 (7-5) e 6-2, nesta sexta-feira (2), avançando às oitavas de final do torneio de Roland Garros.

Em três horas e 36 minutos, a lenda do tênis precisou usar todos os seus recursos para derrotar o brilhante Davidovich nos dois primeiros sets, que acabaram sendo decididos no tie-break.

"Foi uma partida muito física, três horas para dois sets. Ele é um grande jogador, um lutador e sem fraquezas nesta partida. Eu o parabenizo pela partida", disse Djokovic ao ex-jogador Àlex Corretja após o duelo.

Djokovic seguirá, assim, seu caminho rumo ao seu 23º Grand Slam, o que desempataria sua corrida com o espanhol Rafael Nadal em número de títulos. Nas oitavas de final, o sérvio vai enfrentar o vencedor do duelo entre o peruano Juan Pablo Varillas (97º) e o polonês Hubert Hurkacz (14º).

Será a 14ª vez consecutiva que 'Djoko' disputará essa fase em Roland Garros.

O jogo desta sexta-feira era perigoso para Djokovic. Ele e Davidovich se conhecem bem, pois treinaram várias vezes juntos em Marbella (sul da Espanha) e o espanhol o derrotou no ano passado, no Torneio de Monte Carlo.

Nos dois primeiros sets, Davidovich tomou a iniciativa durante vários minutos, mas 'Nole' mostrou que é uma barreira, devolvendo todas as bolas e aproveitando as brechas para causar estragos no adversário.

"Foki, Foki!", gritava o público na quadra Philippe Chatrier, incentivando o tenista de Málaga. Um apoio que não agradou Djokovic, que mostrou gestos de reprovação direcionados às arquibancadas.

Davidovich, que chegou às quartas de final em Paris em 2021, não teve garra suficiente nos dois tie breaks contra um Djoko certeiro, mas que teve seu saque quebrado cinco vezes na partida. No terceiro set veio o revés. O espanhol cometeu mais erros e acabou perdendo a partida.

"É uma vitória importante. Quase perdi o segundo - Davidovich teve um set point - e poderíamos ter jogado cinco horas. Precisei fazer um grande esforço, mas estou orgulhoso do meu desempenho", disse Djokovic antes de ir para os vestiários.

Confira os resultados de Roland Garros nesta sexta-feira:



3ª rodada (simples masculino)