EUA: família faz teste de DNA por "brincadeira" e descobre que filho mais novo é de outro pai

Caso ocorreu após um erro durante procedimento em clínica de fertilização in vitro

Uma família decidiu fazer um teste de DNA como forma de “diversão” nos Estados Unidos e acabou descobrindo que o caçula é filho de outro homem.

O casal Donna e Vanner Johnson tem dois filhos, Vanner Jr, de 20 anos, e Tim, de 15 anos. Na segunda gestação, em 2007, o casal realizou um procedimento de fertilização in vitro, por conta de problemas de saúde.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, Donna contou que a família decidiu, em 2019, fazer um teste de DNA por brincadeira para descobrir mais sobre a genealogia. Porém, o casal teve uma surpresa ao ver o resultado do exame e descobrir que Vanner apenas era pai biológico do filho mais velho, concluindo que um erro poderia ter acontecido na clínica de fertilização.

Donna e Vanner decidiram contar a descoberta para Tim e, alguns dias depois, o jovem disse aos pais que gostaria de localizar o pai biológico.

Após um novo teste, a família conseguiu identificar a possível tia biológica de Tim e achou um blog que seria do irmão da mulher, chamado Devin McNeil.

A família encontrou o número do homem na internet e entrou em contato com Devin e a esposa dele, Kelly. O casal estava na clínica no mesmo dia em que o procedimento de Donna e Vanner foi realizado, em 2007.

Naquele dia, Donna teria ido para a recuperação de óvulos e Kelly para a implantação de embriões para o filho mais velho do casal, Talon.

Outro teste de DNA confirmou que Devin, de fato, é o pai biológico de Tim, assim como de Talon, comprovando que não houve uma “troca” e, sim, a amostra de esperma de Devin teria sido utilizada duas vezes.

Em 2021, as duas famílias se encontraram pela primeira vez e, apesar do receio inicial, Donna contou que uma ótima relação foi criada. As famílias ainda mantém contato por ligação, mensagens e chamadas de vídeo regulares.