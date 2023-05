Motorista que colidiu com barreira na Casa Branca é acusado de 'ameaça'

Um homem de 19 anos foi acusado de "ameaçar" o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após colidir um caminhão com uma barreira próxima à Casa Branca na segunda à noite (22), indicaram fontes policiais nesta terça-feira (23).

Sai Varshith Kandula, residente do estado de Missouri (centro dos Estados Unidos), foi detido pouco antes das 22:00 locais (23:00, no horário de Brasília) quando dirigia um caminhão de aluguel, informou a Polícia de Parques Nacionais em um comunicado.

"Os primeiros elementos da investigação indicam que chocou intencionalmente com as barreiras do Parque Lafayette", em frente à Casa Branca, disse o sargento Thomas Twiname, porta-voz da instituição.

O Serviço Secreto, encarregado principalmente pela segurança do presidente dos Estados Unidos, havia informado previamente que, na segunda à noite, prendeu o condutor de um caminhão de aluguel envolvido no acidente em Washington.

"Nenhum dos membros do Serviço Secreto ou da Casa Branca ficou ferido e a causa e a forma como aconteceu o incidente estão sendo investigadas", esclareceu a agência em um comunicado.

O porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, informou no Twitter que "a investigação preliminar revela que o motorista pode ter atingido as barreiras de segurança na Lafayette Square de maneira intencional".

O jovem agora é objeto de processo formal acusado de "agressão", "condução perigosa", "ameaça de morte/sequestro e agressão ao presidente, ao vice-presidente ou a um membro de sua família" e "destruição e aproximação de uma propriedade federal".

Uma página da rede social Linkedin associada ao seu nome mostra que pretendia encontrar trabalho no setor de análise de dados. Seu autor afirma que não possui experiência profissional.

De acordo com a emissora local WUSA9, afiliada da rede CBS, o que parecia ser uma bandeira nazista foi encontrada no caminhão, que pertence à empresa aluguel de veículos U-Haul.

O acidente aconteceu na ala norte da Lafayette Square, a algumas centenas de metros da Casa Branca, em uma área com vários hotéis de luxo.

De acordo com uma afiliada da rede de televisão Fox, os hóspedes dos hotéis receberam ordens para deixar a área após o acidente. Um vídeo postado por um jornalista da emissora mostra um robô do esquadrão antibombas inspecionando a área de carga do caminhão.

