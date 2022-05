Vídeo: Homem pede mulher em casamento em fila de McDonald's e recebe "não"

Com quase 4 milhões de visualizações, o caso aconteceu na África do Sul

Um vídeo publicado no Twitter tem repercutido, desde o último dia 27, ao mostrar o momento em que um homem se ajoelha na fila do McDonald's, pede uma mulher em casamento e recebe um "não" como resposta.

Com quase 4 milhões de visualizações, o o registrou foi feito na África do Sul enquanto o casal esperava os pedidos na rede de fast-food. Por meio das imagens, é possível ver que ele segura uma caixa com uma aliança logo atrás da mulher encostada no balcão, e que ela recusa sua proposta.

A cena foi gravada de diversos ângulos pelas pessoas que estavam no local. "Testemunhei uma situação tão triste hoje", escreveu uma usuária que publicou o vídeo no Twitter.

No TikTok, outra pessoa publicou as imagens filmadas de um outro ponto e adicionou emojis de choro. Até a publicação desta matéria, os dois ainda não haviam sido identificados.

Veja o momento da recusa:

Witnessed such a sad situation today yoh pic.twitter.com/RPFvMS7bga — Certified Fixer (@Madame_Fossette) April 27, 2022





