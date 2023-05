Mulher com a maior boca do mundo fatura R$ 67 mil por postagem e lida com críticas nas rede sociais

O Guinness Book, livro dos recordes, guarda algumas das maiores curiosidades do mundo e muitas costumam repercutir mesmo depois de anos. Um desses casos é o da influenciadora e comediante, Samantha Ramsdell, de 33 anos. A americana é a dona da maior boca do mundo e conquistou o feito em julho de 2021. Desde então, Samantha vem mostrando sua rotina nas redes sociais e já chega a faturar R$ 67 mil por postagem.

Com o reconhecimento que o recorde e as publicações no TikTok e Instagram acarretaram, a influenciadora começou a ter de lidar com comentários maldosos direcionados a ela. A comediante encara piadas e comentários depreciativos desde a infância quando era chamada de “boca grande” ou “mulher sapo”, mas agora com a exposição na internet ela também enfrenta ódio gratuito nas redes sociais.

Vídeos da mulher com a maior boca do mundo somam mais de 100 milhões de curtidas

Em entrevista ao portal Mirror, Samantha contou que ignora os comentários para não prejudicar sua saúde mental. “Agora, as pessoas me dizem que sou feia e nojenta todos os dias, além de perguntar: 'Isso é um filtro?', o que definitivamente não é a melhor coisa para minha saúde mental”, disse.

Samantha, ou apenas Sam, como é denominada nas redes sociais faz vídeos de comédia provando comidas e realizando tarefas rotineiras como ir ao dentista. No TikTok, a influencer já soma mais de 112 milhões de curtidas em seus vídeos.

Veja vídeo do momento que a mulher enche a boca com sanduíche e batatinha

A influenciadora acumula mais de 3,6 milhões de seguidores no TiktTok e mais de 300 mil no Instagram e busca sempre criar conteúdo com sua boca que mede 6,5 centímetros aberta. Samantha usa o reconhecimento da sua singularidade ao seu favor e deve sair em turnê pelo EUA em breve com apresentações de comédia pelo país.



