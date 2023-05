IA no dicionário de sinônimos ajuda a reescrever textos

A plataforma Sinonimos.com.br agora conta com uma ferramenta de Inteligência Artificial que permite reescrever textos. Basta o usuário colar todo texto e informar quais palavras pretende mudar.

Através da nova funcionalidade, que entrou em operação na última semana, é possível inclusive indicar o nível de alteração pretendido, que vai desde sugerir um sinônimo apropriado para uma palavra específica, até alterar completamente a frase, mantendo seu sentido.

Caso o usuário queira alterar apenas determinadas palavras, basta inserir a frase que pretende reescrever e selecionar apenas o que deve ser modificado.

O sistema, então, propõe 5 novas formas de escrever essa mesma frase, utilizando sinônimos e expressões alternativas, enriquecendo o texto.

Paulo Stenzel, head de marketing da 7Graus - editora criadora e responsável pelo Sinonimos.com.br – explica que algoritmos próprios e avançados, além da curadoria humana, já estão na base do site desde sua criação, em 2011.

“Com a evolução da IA, decidimos que era hora de um novo salto. Recentemente, começamos a aprimorar novas soluções não só para sugerir sinônimos, mas para ajudar o usuário a reescrever suas próprias frases e textos, com resultados muito satisfatórios. Até agora, o feedback dos utilizadores tem sido positivo, já que 85% declaram estar muito satisfeitos com os resultados”, comenta.

Como acontece habitualmente nos sistemas com IA, o algoritmo vai aprendendo com os usuários. Quanto mais as pessoas forem usando, mais as respostas serão melhores e mais precisas.

Stenzel lembra que, apesar da novidade, a equipe do Sinonimos.com.br tem a preocupação de manter a essência do site. “A Inteligência Artificial é mais uma ferramenta disponibilizada no sentido de ajudar as pessoas. Contudo, o site vai continuar funcionando como um dicionário e apresentando listas de sinônimos”.

“Às vezes, não existe um sinônimo que permita, simplesmente, substituir uma palavra por outra mantendo o restante do texto igual. Com essa novidade, queremos ajudar as pessoas exatamente nesse processo de reescrever a frase evitando uma palavra, mas sem perder o sentido original”, completa o head de marketing da 7Graus.