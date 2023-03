Youtuber compra e destrói Ferrari de R$ 4 milhões para gravar vídeo na internet

O que você faria com R$ 4 milhões? O youtuber estadunidense Whistlin Diesel usou esse valor em dólares (mais de US$ 800 mil) para comprar um modelo novo da Ferrari F8 Tributo e destruí-lo, a fim de gerar conteúdo para suas redes sociais.

O intenção do norte-americano com o vídeo foi provocar a Ferrari, conhecida por seus veículos luxuosos e por ter conduta rigorosa com a proteção da imagem da marca. Diesel, no entanto, resolveu testar a montadora e fez diversos "testes" na aquisição milionária.

A marca italiana é tão rígida quanto a proteção de sua visibilidade que já proibiu grandes celebridades de adquirirem seus veículos por "má propaganda" na posse deles. Um desses famosos é o artista Justin Bieber, que foi impedido de comprar na montadora após "negligências" com seu carro em 2022.



Veja vídeo do momento em que o youtuber destrói a Ferrari

Testes realizados com a Ferrari

Para provocar e testar a capacidade da Ferrari F8 Tributo, Whistlin Diesel acelera o veículo até a marca de 100km/h em apenas 2,9 segundos, chegando a atingir 340km/h. Em sequência, ele vandaliza o símbolo da marca, destrói a chave do carro, bate as portas, o banco e o capô com força e ainda sobe em cima do carro pulando insistentemente.

Além disso, ele arranca o escapamento de luxo do veículo, que é avaliado atualmente em US$ 30 mil (aproximadamente R$ 154 mil). Ao fim, ele leva sua Ferrari para a estrada e a faz trafegar em caminhos de terra, íngremes e cheios de buracos.

O vídeo em que o jovem faz os testes com o carro de luxo foi publicado no Youtube há um mês e já passa de oito milhões de visualizações.

Quem é Whistlin Diesel?

Whistlin Diesel é um youtuber norte-americano que se identifica como "CEO de Destruição" (Foto: Reprodução/Instagram)



Autodeclarado "CEO de Destruição" e "Engenheiro do Caos Social", Whistlin Diesel é um jovem estadunidense de 24 anos que produz conteúdo destruindo veículos de luxo para suas redes sociais. No Youtube, ele possui mais de cinco milhões de inscritos.

Além da Ferrari, Diesel já destruiu inúmeros carros de guerra e até uma escavadeira gigante. Entre os testes já realizados por ele, o youtuber já explodiu um carro, fazendo-o entrar em chamas.

