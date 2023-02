Em confusão, Randolfe Rodrigues toma celular da mão de youtuber

O youtuber ficou conhecido por provocar o ex-presidente Jair Bolsonaro e chamá-lo de "tchutchuca do Centrão"

O senador e líder do novo governo no Congresso Randolfe Rodrigues se envolveu em confusão, nesta quinta-feira, 2, após retirar o celular da mão do youtuber Wilker Leão.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Wilker aparece alterado e sendo contido por agentes do Parlamento. Na gravação, ele justifica que o senador teria levado o celular, após questioná-lo sobre terrorismo e assédio político.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), senador e líder do novo governo no Congresso, se envolveu em confusão, nesta quinta-feira, 2, após retirar o celular da mão do youtuber Wilker Leão. pic.twitter.com/435zF6EOxL
February 3, 2023

“Ele tomou meu celular. Você está doido? Está tudo gravado, as câmeras estão gravando. Ele quebrou a cordinha do meu celular. O senhor vai sair com o meu celular daqui? O cara foi com o meu celular. Cadê a Polícia Legislativa”, disse.



Não é a primeira vez que o youtuber se envolve em polêmica com figuras políticas. Em agosto de 2022, Wilker ficou conhecido após publicar um vídeo em que chama o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de “tchutchuca do Centrão”.



Após o ocorrido, Wilker Leão utilizou as redes sociais para falar sobre a polêmica.

“Acabo de sair da Polícia do Senado após o Sen. Randolfe Rodrigues roubar o meu celular e sair impune para o seu gabinete. O questionei numa boa e ele me responde com o cometimento de crime. Da prisão em flagrante o foro o livrou, mas espero que a corregedoria e a PF, não”, escreveu.

O senador Randolfe Rodrigues ainda não se manifestou sobre o caso.

