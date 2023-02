Montadora lança primeiro carro de corrida voador do mundo e quer fazer campeonato em 2024

O primeiro carro de corrida voador do mundo consegue atingir 360 km/h em 30 segundos e tem uma autonomia de 300 km. Confira vídeo do veículo:

O tão sonhado futuro com carros voadores já não parece mais tão distante da realidade diante dos últimos avanços da tecnologia relacionada a área automobilística. No entanto, a montadora australiana Alauda Aeronautics está com um projeto que vai além no sonho do carro voador. A empresa desenvolveu a primeira versão de um carro de corrida voador.

Nomeado de Airspeeder Mk4, o modelo pesa quase uma tonelada, é elétrico e movido por um turbogerador a hidrogênio que gera 1.340 cavalos-vapor. Segundo a Alauda, a autonomia do carro é de 300 km. Confira o vídeo de apresentação:

Veja vídeo do primeiro modelo de carro de corrida voador:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Empresa planeja fazer primeira corrida de carros voadores do mundo em 2024

Ainda que o produto tenha um designer parecido com outros modelos de carros voadores, o diferencial do Mk4 se dá pela velocidade. O veículo é capaz de atingir 360km/h em um intervalo de 30 segundos.

E é por conta de toda essa potência que a montadora pretende fazer a primeira corrida de carros voadores do mundo já em 2024.

Em busca de patrocínio e parcerias, o chefe da empresa, Matt Pearson, ao divulgar os planos da empresa convidou as demais marcas automotivas a fazerem parte de um novo automobilismo.

Ele define os projetos de carros voadores capazes de atingir velociades acima de 300km/h como “verdadeiramente revolucionário”.

Evolução do modelo: conheça a história do primeiro carro de corrida voador do mundo

O atual modelo do carro de corrida voador é uma evolução do Mk3, outro carro voador da Alauda, o qual já foi pilotado mais de 350 vezes de forma remota em voos de teste. O automóvel também realizou duas corridas de demonstração na Austrália em 2022, confira:

O modelo está em fase de testagem do chassi e tColeção de componentes em um veículo que transfere energia para as rodas e a impulsiona para frente em voos tripulados. A montadora pretende terminar os testes até o fim de março, deixando tudo pronto para uma possível primeira temporada do campeonato de carros de corridas voadores em breve.



Confira notícias relacionadas ao carro de corrida voador

Sobre o assunto Eve, de 'carro voador', perde US$ 36,7 milhões

Carro voador chinês faz primeiro voo público em Dubai ; veja vídeo

Carro voador da Gol chegará ao Brasil em 2025; veja vídeo

Embraer faz parceria com empresa britânica para 'carro voador' voltado à defesa

Tags