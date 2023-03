Orca mantida em cativeiro por 52 anos nos EUA será devolvida para o oceano

A orca Lolita, de 57 anos, mantida em cativeiro por mais de 52 anos em um aquário da Flórida, nos EUA, será liberada e devolvida para as águas do noroeste do oceano pacífico dentro de dois anos.

O aquário Miami Seaquarium firmou um “acordo vinculativo” com a Organização sem Fins Lucrativos (ONG) Friends of Lolita para retornar a orca ao seu habitat natural. Lolita é um orca de 2.267 quilogramas que vem sendo mantida em cativeiro por mais de meio século, de acordo com informações das autoridades locais nessa quinta-feira, 30.

ES: Tubarão-baleia é encontrado morto; peixe é o maior do mundo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lolita capturada em 1970



Conforme o jornal AP News, o processo envolvendo a devolução da orca para o mar demorou anos para ser finalizado. Lolita foi capturada em 1970 com apenas quatro anos de nascida na cidade de Seattle. A orca realizou apresentações para humanos no Miami Seaquarium até março de 2022 quando foi aposentada pela administração do aquário.

Baleia com escoliose grave é encontrada na Espanha

O documentário de 2013 “Blackfish” que mostrava orcas vivendo em cativeiros foi um fator importante para a liberação de Lolita. A luta se intensificou depois que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica colocou orcas na lista de espécies em risco de extinção no ano de 2015.



Orcas

Orcas são mamíferos pertencentes a família dos golfinhos e podem chegar a oito metros de comprimento e pesar até 11 toneladas. Esse animal também conhecido popularmente como baleia assassina é considerada inofensiva e só ataca quando se sente ameaçada por fatores externos.

Leia Mais:

Sobre o assunto Baleia orca é encontrada morta no rio Sena na França

Orca "persegue" barco de turistas no México; veja vídeo

Baleia orca branca rara é vista por pesquisadores no Alasca

Filhote de Orca encalha na Bahia e sofre eutanásia por não ter chances de voltar ao mar

Tags