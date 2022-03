Orca "persegue" barco de turistas no México; veja vídeo

O vídeo foi publicado no mês de fevereiro e viralizou em poucos dias

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento que uma orca perseguiu por alguns minutos um barco no Golfo da Califórnia, localizada no México. A bordo da embarcação estava um grupo de turistas que acompanhava excursão de pesca na costa mexicana. O caso foi publicado no dia 20 de fevereiro e viralizou na internet.

Piedra de El Farallón, Sinaloa hoy 20 febrero… wait for it… pic.twitter.com/g8HZkAFhKX — Beatriz Acevedo Tachna (@BeAcevedoTachna) February 21, 2022

A cena foi registrada em alguns ângulos, evidenciado a veracidade do fato. Um biólogo, por meio de comentário no Twitter, chegou a alegar que as imagens pudessem ser fruto de montagens. Entretanto, a turista Beatriz Azevedo - que filmou e postou o momento - informou que a presença de orcas na região de Sinaloa, onde ocorreu o caso, estão cada vez mais comuns.

"Posso assegurar 100% que as baleias orcas não navegam em águas abaixo da latitude 30 norte. Se o vídel for real, seria algo completamente incrível", ponderou a biólogo em mensagem no Twitter.

Ya sientese señora, aqui siempre hay orcas! Es el mar de cortés! Hay todo!!!! pic.twitter.com/8YSalcrAeS — Beatriz Acevedo Tachna (@BeAcevedoTachna) February 21, 2022

Ocorre que, conforme informou a mídia mexicana, as orcas buscam águas mais quentes quando estão objetivando a procriação, antes de retornarem para mares mais frios do norte do Pacífico. Conhecidas por serem agressivas, esses mamíferos são seres sociais e extremamente inteligentes. Elas possuem grande senso de grupo, nadam juntas e simulam ações de luta.

Segundo informou o jornal Daily Mail, elas possuem o cérebro mais pesado entre os mamíferos marinhos. Elas costumam caçar em grupo de forma organizada e implacável. Vídeos divulgados na internet mostram outros momentos em que a ação arrebatadora ocorre.