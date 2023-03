Viúva seduz traficante que matou marido dela e o entrega à Polícia

Por meio de aplicativo de mensagens, mulher convenceu traficante a ir a encontro com ela, ele acabou preso pelas autoridades no local. Criminoso era procurado pela Interpol

Na Colômbia, uma mulher seduziu um traficante de drogas para se vingar do assassinato do marido dela, entregando o criminoso às autoridades colombianas. A identidade da mulher não foi revelada.

As informações sobre o caso são do jornal local El Tiempo. O narcotraficante Rubén Darío Viloria Barrios, também conhecido como 'Juancho', foi capturado pela Polícia do país latinoamericano após os agentes trabalharem em conjunto com a mulher.

A vingança da viúva começou após ter reunido provas suficientes que conectavam o traficante ao assassinato do marido dela. Por meio de um aplicativo de mensagens, os dois conversaram por um período até que decidiram se encontrar presencialmente.

Foi no momento do encontro que os investigadores da Polícia conseguiram capturar o traficante, que era procurado pela Interpol. Dentre os delitos cometidos pelo homem, estão: tráfico, homicídios e extorsões. Ele também era procurado pelo assassinato de dois policiais colombianos em 2018.

O narcotraficante acumulava mais de dez anos de ficha criminal e era conhecido pela habilidade em ir de encontro à Polícia Nacional da Colômbia. 'Juancho' também possuía conexões com outros criminosos de países vizinhos, como Panamá, Costa Rica e Honduras.

