Submarino é encontrado com 2,6 toneladas de cocaína e dois corpos na Colômbia

Um submarino com 2,6 toneladas de cocaína foi encontrado nesse domingo, 12, na Colômbia, no Oceano Pacífico.

De acordo com a Marinha da Colômbia, além do carregamento de drogas, dois cadáveres foram achados. As autoridades também resgataram outras duas pessoas, que estão com quadro de saúde delicado.

Um vazamento de gases tóxicos do combustível da embarcação teria atingido o submarino, contaminando o interior do local e, consequentemente, os tripulantes.

O carregamento iria para países da América Central e era avaliado em US$ 87 milhões, equivalente a R$ 460 milhões.

Os sobreviventes receberam atendimento médico e foram transferidos para um navio. O carregamento, os dois corpos e os sobreviventes foram levados ao porto local e estão à disposição para investigação das autoridades competentes.

En el #PacíficoColombiano, se logró la interdicción de un semisumergible que transportaba 2643 kg de clorhidrato de cocaína, lo que equivale a más de 6 millones de dosis que tendrían como destino Centroamérica.#ContundenciaOperacional#PlanAyacucho



https://t.co/uaqjmX9lhS pic.twitter.com/yy31V0IA9A — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) March 12, 2023

