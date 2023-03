Carro é lançado no ar após colidir com pneu em rodovia nos EUA; veja vídeo

Um carro do modelo Kia Soul capotou em uma rodovia perto de Los Angeles, na Califórnia (EUA), na última quinta-feira, 23. O veículo "voou" após colidir com um pneu, que se soltou de uma caminhonete ao lado.

O momento da colisão foi gravado por uma pessoa que também dirigia na estrada. No registro, é possível ver os instantes em que o pneu se solta da caminhonete e roda para a faixa que um carro se aproxima. Ao bater na roda, o veículo menor é arremessado para o alto.

No Twitter, um internauta nomeado "Anoop Khatra" publicou o vídeo do acidente e declarou: "Testemunhei e gravei o acidente de carro mais INSANO ontem, você pode ver o piloto também tenta desviar e evitar o pneu vermelho".



Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX