Netflix pode ter anunciado fim do compartilhamento de senhas

O serviço de streaming Netflix pretende acabar com as contas compartilhadas entre vários usuários, uma medida já informada em 2022. Agora, uma suposta página arquivada no Centro de Ajuda do streaming pode ajudar o público a descobrir como isso será possível.

O site arquiva páginas que foram publicadas, mesmo que tenham sido apagadas posteriormente.

A empresa opera em mais de 190 países e começou a testar formas de evitar o compartilhamento nos territórios do Chile, Peru e Costa Rica. A experiência oferecia uma taxa extra aos assinantes que escolhessem dividir as suas contas.

A notícia sobre a estratégia foi indicada pelo portal The Streamable na terça-feira, 31, a partir da Centro de Ajuda da Netflix nos Estados Unidos. De acordo com a publicação, a página - agora arquivada - descrevia como as contas poderiam ou não ser compartilhadas.

Em resposta ao portal de tecnologia The Verge, Kumiko Hidaka, representante da Netflix, não confirmou o reportado, mas reiterou as expectativas da empresa em “começar a implementar o compartilhamento pago de forma mais ampla”.

Netflix e compartilhamento de senhas: o que pode acontecer

O acesso à página do Centro de Ajuda do streaming ainda pode acontecer por meio do site Wayback Machine, responsável por manter um arquivo de conteúdo digital.

As regras estipulam que apenas os assinantes localizados na mesma “residência principal” (“primary household”, em inglês) podem usar a assinatura da Netflix em conjunto. Os usuários devem se conectar ao mesmo Wi-Fi da conta principal pelo menos uma vez a cada 31 dias.

O Centro de Ajuda da Netflix no Brasil afirma que “as pessoas que não moram em sua residência precisam usar a própria conta”. Nesse caso, o streaming pode solicitar uma verificação ou que a “residência Netflix” seja alterada.

