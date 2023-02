Sete crianças e a mãe morrem em incêndio em sua casa na França

A tragédia que ocorreu em Charly-sur-Marne, cerca de 80 quilômetros ao nordeste de Paris, foi causada "a priori por uma secadora que pegou fogo no térreo"

Sete crianças com idades entre 2 e 14 anos morreram sufocadas junto com a mãe em um incêndio "muito violento" em sua casa na França, causado por uma secadora por volta da meia-noite desta segunda-feira, 6, disseram autoridades.

A tragédia que ocorreu em Charly-sur-Marne, cerca de 80 quilômetros ao nordeste de Paris, foi causada "a priori por uma secadora que pegou fogo no térreo", disse a Promotoria.

As crianças, cinco meninas e dois meninos, e a mãe morreram sufocadas, já que "os corpos não foram queimados", disse à AFP o promotor de Soissons, Julien Morino-Ros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os vizinhos alertaram os bombeiros às 00h52 (20h52 em Brasília), mas a intervenção foi complicada, uma vez que a casa estava inserida numa rua estreita desta cidade de 2.600 habitantes.

Um vizinho "bombeiro" - o primeiro a intervir "individualmente" - resgatou o pai da família antes da chegada das equipes de resgate, segundo a Prefeitura e o Ministério Público.

O pai desta família, da qual quatro filhos eram do primeiro casamento da mãe, sofreu queimaduras graves e foi hospitalizado, mas não corre risco de vida.

O homem tentou intervir no incêndio no térreo, onde se encontrava a máquina de secar, e pediu à família que se refugiasse no segundo andar, um sótão, segundo o promotor.

Sobre o assunto Ao menos 912 mortos por terremoto na Turquia, segundo novo balanço provisório (Erdogan)

China confirma que balão que sobrevoou a América Latina é seu

Patriarca russo Kirill trabalhou para a KGB na década de 1970, diz imprensa suíça

Austrália pede 'comércio sem obstáculos' com a China

Tags