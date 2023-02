China confirma que balão que sobrevoou a América Latina é seu

O governo chinês confirmou, nesta segunda-feira (6), que o balão identificado pelos Estados Unidos sobrevoando a América Latina é seu, depois que um dispositivo semelhante foi derrubado pelos Estados Unidos no último fim de semana.

O Pentágono afirmou na sexta-feira que um segundo balão espião suspeito da China foi detectado sobrevoando a América Latina.

A Força Aérea colombiana indicou que "um objeto" com "características semelhantes às de um balão" foi detectado e monitorado "até deixar o espaço aéreo".

A Força Aérea disse que está investigando o incidente em coordenação com outros países e instituições "para estabelecer a origem do objeto".

O Ministério das Relações Exteriores da China explicou nesta segunda-feira que o objeto era "da China" e que era "de natureza civil e usado para testes de voo".

Devido às "forças meteorológicas e à sua capacidade de manobra limitada, o dirigível desviou-se seriamente de sua rota programada" e "acidentalmente dirigiu-se para a América Latina e o Caribe", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning.

"A China é um país responsável e sempre respeitou rigorosamente o direito internacional", acrescentou.

"Entramos em contato com as partes relevantes e estamos lidando [com a questão] de forma adequada e não causaremos nenhuma ameaça a nenhum país", continuou.

A detecção de outro balão sobrevoando os Estados Unidos levou ao cancelamento de uma viagem planejada à China do secretário de Estado americano, Antony Blinken, que deveria ter visitado Pequim no domingo.

A China protestou contra a decisão dos Estados Unidos de derrubar o balão, que Pequim disse ser de natureza civil e que foi desviado pelo vento.

A Venezuela, por sua vez, censurou Washington no domingo pelo "ataque" contra a aeronave "civil" chinesa que, afirmou, não representava uma ameaça.

"Mais uma vez, os Estados Unidos recorrem ao uso da força em vez de tratar esta situação com a seriedade e a responsabilidade que o caso merece", afirmou o governo venezuelano em nota.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, denunciou no Twitter "a provocação e violação sistemática de nossa soberania por meios aéreos e marítimos dos Estados Unidos".

Seu número dois, Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional, indicou que "em nada menos que quatro ocasiões nos últimos 30 dias a Região de Informação de Voo (FIR Maiquetía) foi violada por aviões espiões dos Estados Unidos".

