Austrália pede 'comércio sem obstáculos' com a China

A Austrália instou nesta segunda-feira (6) a China a retomar o "comércio sem obstáculos" durante uma conversa entre ministros de ambos os países em meio a relações tensas.

A China impôs altas tarifas sobre as exportações australianas de vários produtos importantes, como cevada, carne bovina e vinho em 2020, em meio a uma disputa acirrada entre Pequim e o ex-governo australiano conservador.

O Executivo australiano anterior causou profundo desconforto na China ao questionar por diversas vezes seu respeito aos direitos humanos e ao pressionar a comunidade internacional a realizar uma investigação independente sobre as origens da pandemia de covid-19.

O atual governo australiano, de centro-esquerda, adotou uma postura menos conflituosa desde sua eleição em maio passado. Nesta segunda-feira, mencionou uma possível "retomada total" do diálogo com as autoridades chinesas.

O ministro do Comércio, Don Farrell, disse que conversou por vídeochamada com seu homólogo chinês, Wang Wentao, enfatizando a necessidade de "um comércio sem obstáculos para exportadores australianos".

Eles concordaram em se encontrar pessoalmente na China, mas não especificaram uma data.

As tarifas e um embargo de fato ao carvão australiano custaram à Austrália mais de 5 bilhões de dólares australianos (cerca de US$ 3,47 bilhões) em exportações para os mercados chineses.

Farrell enfatizou que a reunião representou uma "etapa importante na estabilização das relações da Austrália com a China".

