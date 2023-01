Jovem intolerante à proteína do leite morre após usar colher errada para mexer chá

Caso aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, no fim de 2022. A mulher tinha ficado noiva há quatro dias

Uma jovem de 24 anos com alergia à proteína do leite morreu após usar uma colher com resquícios de leite para mexer um chá. O fato aconteceu poucos dias depois dela ser pedida em casamento pelo namorado, durante viagem de férias do casal pela cidade de Joanesburgo, capital da África do Sul.

Ao consumir o leite por engano, Jess Prinsloo sofreu uma crise alérgica aguda, que evoluiu para anafilaxia, ficando com a garganta completamente fechada e sem possibilidade de respiração.

Com histórico de alergia a laticínios, Jess, que trabalhava como gerente de marketing, andava sempre com injeções e medicamentos antialérgicos na bolsa. Eles foram usados na crise, porém não surtiram o efeito esperado. A jovem ainda ficou internada por um dia, mas não resistiu. Ela morreu na véspera do Ano Novo.

O incidente ocorreu enquanto Jess e o namorado Craig McKinnon visitavam a mãe dela, que mora há anos no país africano. A jovem foi diagnosticada com a alergia ainda aos nove meses de vida. Aos 18 anos, ela já tinha ido parar no hospital após consumir leite por engano em uma sobremesa indiana.

Em entrevista ao jornal britânico Mirror, McKinnon falou que o caso da namorada serve de alerta para outras pessoas. "É algo que as pessoas não podem controlar e que pode matá-las. Eu quero apenas que as pessoas escutem e entendam o quão perigoso é".

Apesar da namorada ter falecido há quase um mês, McKinnon voltou para o Reino Unido apenas nesta semana, levando consigo as cinzas do corpo de Jess.

