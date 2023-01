Secretaria da Saúde alerta para prevenção dos casos de "virose da mosca"

Neste período de quadra chuvosa, diferentes doenças aparecem com mais frequência entre a população. Entre as patologias, casos de Diarreia Aguda e Gastroenterite, chamadas popularmente de “virose da mosca”, acabam se destacando.

Uma das formas de transmissão da doença diarreica é por meio da ingestão de água ou alimentos sem o devido tratamento higiênico. A associação com o nome do inseto acontece pelo fato das moscas pousarem em ambientes sujos e depois em alimentos, que podem se infectar com os microrganismos que causam diarreia.

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), explica que a “virose da mosca” pode ser transmitida por outros meios. A patologia também se propagada pelas mãos das pessoas, uma vez não devidamente higienizadas.

Os sintomas observados são náuseas, vômitos, diarreias, febres, cólicas na região do abdômen. Em casos mais graves, pode ser observada desidratação.

A SMS ainda sublinha que medidas de prevenção precisam ser tomadas para que não exista uma grande disseminação da doença. Sacos de lixo bem fechados, limpeza correta das mãos e cuidado na preparação de alimentos compõem a lista de cuidados a serem tomados.

Caso exista algum sintoma da doença, postos de saúde podem ser procurados para que o correto atendimento seja realizado.

