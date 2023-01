Homem escapa da morte ao receber ligação de namorada

A ligação de uma mulher para seu namorado acabou salvando a vida do homem. O fato aconteceu em Malibu, nos Estados Unidos. O homem dirigia seu carro pela Pacific Coast Highway, Califórnia, quando desceu do automóvel para atender a ligação da companheira.

Instantes depois, uma enorme pedra caiu sobre o carro, destruindo o veículo completamente. As informações são do portal Uol.

"Acabei de ouvir estrondos altos. Foi quando corri e vi meu carro esmagado", disse Mauricio Henao, em entrevista ao canal de TV KTLA.

Segundo as autoridades americanas, uma pedra de mais de um metro de comprimento caiu da encosta e atingiu o carro de Mauricio, quebrando completamente o teto, o para-brisa, e parte do interior do automóvel.

Na ligação, a mulher pedia para que seu namorado voltasse em casa e pegasse uma bolsa que ela havia esquecido. "Estou bastante abalado. Honestamente, acho que não vou estacionar aqui de novo depois disso. Estou um pouco traumatizado com toda essa situação”, disse Mauricio.

Ninguém ficou ferido, embora outro veículo, que estava próximo ao de Mauricio, também teve o para-brisa quebrado pela rocha.

O deslizamento da pedra foi registrado após uma forte tempestade na Califórnia.

