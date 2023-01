Aeroporto de Cusco reabre após ser fechado por violentos protestos no Peru

O aeroporto de Cusco, principal porta de entrada do turismo no sul do Peru, retomou as operações neste sábado (14), após dois fechamentos como medida preventiva devido à onda de violência e protestos que assola várias áreas do país em meio a uma crise política.

O Ministério dos Transportes busca com esta medida recuperar o fraco turismo na região de Cusco, uma das principais fontes de renda do país, profundamente afetada pelos incidentes que se registram principalmente na região andina há um mês e que deixaram pelo menos 42 mortos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

str/pb/dga/aa

Tags