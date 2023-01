Covid-19: Fortaleza tem baixa transmissão e circulação viral limitada

Primeiro boletim epidemiológico do ano aponta taxa de positividade de 1,8%. Queda de casos da doença e da circulação do vírus indica fim da quinta onda

O primeiro boletim epidemiológico da Covid-19 de Fortaleza em 2023 aponta redução significativa do número de casos confirmados e da taxa de positividade da doença, indicando o fim desta quinta onda epidêmica. O cenário atual é de baixa transmissão com circulação viral limitada, conforme análise da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro de 2022, o percentual de positividade foi de 1,8%. Das 440 amostras (RT-PCR) de residentes de Fortaleza, analisadas pelos laboratórios da rede pública, apenas oito tiveram resultado positivo.

Entre os dias 30 de dezembro de 2022 e 5 de janeiro de 2023 a média móvel de casos confirmados foi de cinco. Duas semanas atrás, índice era de 21 casos. Ou seja, houve uma redução de 76% na média. No período, nenhuma morte foi confirmada.

"Com a introdução da sublinhagem BQ.1 e, posteriormente, da BE.9 ocorre aumento de casos em novembro de 2022. Este crescimento esteve refletido na curva que exibiu leve inclinação ascendente, até alcançar estabilidade com nova queda dos casos em dezembro", detalha o boletim, sobre a mais recente onda.

O ápice deste quinto ciclo epidêmico ocorreu no fim de novembro. Até o momento, a quarta onda e este novo ciclo iniciado em novembro não mudaram significativamente o padrão de mortalidade.

Foram confirmados cinco óbitos ocorridos na segunda quinzena de novembro e quatro óbitos em dezembro. A pasta destaca que "os nove pacientes eram todos portadores de comorbidades".

A secretaria continua recomendando "fortemente" o uso de máscaras no transporte público, em demais ambientes fechados e de aglomeração no atual cenário epidemiológico.

"Aumento da cobertura vacinal com esquema completo em todas as faixas etárias é, junto com a adoção de medidas não farmacológicas pelos grupos mais vulneráveis, a estratégia crucial de prevenção e controle da doença", aponta a SMS.

