Influencer se arrepende de tatuar nome de Messi no rosto: "Quero voltar a ser normal"

O influencer colombiano Mike Jambs diz, em vídeo postado nas redes sociais, que se arrepende de ter tatuado no próprio rosto uma homenagem para o jogador argentino Lionel Messi após a vitória da Argentina na Copa do Mundo do Catar.

Mike tatuou na face as palavras “Messi” e "Dios" (Deus), além de 3 estrelas, em comemoração à conquista do tricampeonato mundial da Argentina no dia 18 de dezembro de 2022.

O criador de conteúdo diz que se sentiu “feliz e orgulhoso” nos primeiros dias, mas que a tatuagem está causado problemas, tanto familiares quanto pessoais.

Mike conta que seus amigos tentaram alertá-lo sobre a ideia. "Muitas pessoas me disseram: 'Você vai se arrepender da tatuagem que fez e vai querer apagar'”, relatou.

"Não sei como é um procedimento desses, não sei onde fazem, não sei como é, mas tenho certeza: quero removê-la”, afirma.

O influencer conta que a decidiu remover a tatuagem por que sua vida “mudou negativamente em todos os aspectos”. “Quero voltar a ser normal”, acrescentou.



Internautas suspeitam da veracidade da tatuagem no rosto de influencer em homenagem a Messi

Após a repercussão dos vídeos de Mike, alguns dos usuários das redes sociais passaram a questionar se a tatuagem é real ou não. A posição das letras e estrelas são as principais alegações dos internautas para suspeitarem de que a tatuagem é na verdade uma farsa.

O criador de conteúdo chegou a postar o vídeo do momento em que fez a tatuagem, mas alguns seguidores questionaram se o registro é de fato real. Para alguns, os vídeos são apenas uma grande encenação.

Além da posição das letras e estrelas estarem supostamente diferentes do primeiro vídeo divulgado pelo influencer, o tom das cores e mesmo a suposta ausência de agulha na máquina de tatuagem são pontos comentados por internautas como "provas" da farsa.

