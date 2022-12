Argentina e Messi alcançaram "glória eterna" no Catar, destaca imprensa

"Somos campeões do mundo", dizia a gigante manchete do jornal esportivo argentino Olé. Uma alegria que se replicou pela imprensa do país e do mundo, que se rendeu ao craque Lionel Messi, líder da seleção 'Albiceleste' que derrotou a França nos pênaltis para conquistar pela terceira vez a Copa do Mundo.

A foto de Messi com a taça ao lado do elenco argentino, dirigido por Lionel Scaloni, estampou todas as capas de portais e as redes sociais, que pulsaram com uma "final épica", a definição mais repetida para descrever os 3 a 3 nos 120 minutos de jogo e a decisão por pênaltis (4-2).

"Glória eterna, Messi", o título de uma coluna no Olé resumiu o sentimento do mundo do futebol, que esperou por quase duas décadas a coroação de um Mundial do camisa 10.

Messi e "a copa que lhe faltava: dois gols de pênalti e lágrimas de campeão", destacou o canal TyC Sports da Argentina. O jornal Marca, da Espanha, foi mais longe e resumiu: "Leo, você já tem o seu Mundial: você merece".

A Argentina "toca o céu", foram as palavras escolhidas pelo La Nación para anunciar o campeão.

"Final inesquecível", "delírio", "êxtase", "a melhor final de todos os tempos", os adjetivos que foram usados uma e outra vez pelos jornalistas que contaram ao mundo como a Argentina conseguiu sua terceira estrela.

A "felicidade de um país", resumiu o Clarín sobre o sentimento de 47 milhões de argentinos que gritaram com os gols de Messi e Di María, sofreram com o 'hat-trick' de Mbappé e deliraram com as defesas do goleiro 'Dibu' Martinez durante o jogo e na decisão por pênaltis.

