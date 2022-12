Brasileiro tatua rosto de Messi após Argentina vencer a Copa do Mundo de 2022

Se para alguns brasileiros é impossível torcer para a Argentina, para outros o amor pela seleção albiceleste e pelo craque Lionel Messi não tem limites. Após a conquista do mundial no último domingo, 18, um torcedor brasileiro resolveu eternizar na pele o rosto do jogador beijando a taça da Copa do Mundo de 2022.

Além de apaixonado pelo futebol argentino, Nildo Honorato é tatuador e já conta com alguns rostos de famosos tatuados em seu corpo, entre eles o influencer conhecido como Luva de Pedreiro e o ator Leonardo DiCaprio.

O rosto de Lionel Messi, capitão e camisa 10 argentino, foi o terceiro eternizado no corpo de Nildo. A tatuagem foi feita logo após a vitória da Argentina em cima da França depois da final histórica do mundial no Catar. Confira:

Torcedor brasileiro tatua rosto de Messi após vitória da Argentina na Copa do Mundo de 2022

Ricardo Soares tatuou o rosto de Messi no braço de Nildo Honorato (Foto: Reprodução/ Instagram Ricardo Soares)



No calor da emoção: brasileiro tatua rosto de Messi

Em entrevista ao G1, o paulistano de Hortolândia disse que a decisão de tatuar o craque argentino foi tomada ainda na emoção do jogo. “Na hora eu já mandei mensagem, ele [amigo tatuador] topou e a gente já veio fazer. Foi bem da hora”, disse Nildo.

A imagem escolhida foi a de Messi beijando a taça de campeão da Copa do Mundo e foi sugerida pela esposa de Nildo. Para ele, a foto é “emblemática” e repleta de cores e detalhes, o que “faz toda diferença”.



Nildo revela ainda um antigo afeto pela trajetória de vida do jogador do Paris Saint-Germain. "Eu admiro ele tanto como jogador quanto como pessoa, com a sua família e tal", pontuou

