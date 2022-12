'Pequeno Picasso': garoto de 11 anos faz sucesso com quadros vendidos por até R$ 777,5 mil

O pintor americano Andrés Valencia, de apenas 11 anos de idade, faz sucesso em feiras e leilões de arte por suas composições artísticas. Conhecido como o “pequeno Picasso”, as pinturas de Valencia se destacam pelas cores, formas e estética que bebem do cubismo - vanguarda artística europeia cujo maior expoente é o espanhol Pablo Picasso, daí o apelido do garoto.

Atualmente, ele e a família moram em sua cidade natal, San Diego, nos Estados Unidos, e voltam à rotina cotidiana, após a participação de Andrés na Art Miami, no começo de dezembro.

O valor dos quadros do jovem prodígio da arte gira em torno de U$ 150 mil - equivalente a R$ 777,5 mil, segundo o dono da Chase Contemporary, Bernie Chase. O talento de Andrés é tanto que o cantor V, do grupo sul-coreano BTS, compartilhou uma de suas pinturas em suas redes sociais elogiando a obra : "Obrigado @andresvalenciaart por esta linda obra de arte! Desde que vi seu trabalho pela primeira vez, sou fã", escreveu V.

Em entrevista a BBC Mundo, a mãe do garoto, Elsa Valencia diz que quase todos os dias pedem entrevistas a ele, que ele já recebeu inúmeros convites para programas de entrevistas, mas são negados. "Meu filho é um artista, não uma celebridade. Ele é, acima de tudo, uma criança. Queremos que ele vá para a escola, estude música, toque piano, aprenda a ler e escrever em espanhol, saia com seus amigos para o parque." diz a mãe do menino que é psicóloga.

Trabalhos sociais

Os pais do menino, de ascendência mexicana, ressaltam que tentam levar uma vida normal em família. Eles dizem ainda que a visibilidade que o filho tem os ajudam a lembrá-los sobre os princípios que eles acreditam. "Não nascemos ricos. Antes de me tornar terapeuta, fui assistente social por muitos anos, trabalhando em lares adotivos e em prisões, e vi de perto o que é ser desprivilegiado. Somos muito, muito sortudos”, comenta Guadalupe Valencia, pai de Andrés, também a BBC.

Elsa e Guadalupe sempre ensinaram a Andrés e sua irmã, Atiana, o quão importante é a contribuição deles para com a sociedade, algo que o menino já incorporou, pois a maior parte dos valores arrecadados foi destinado a organizações que realizam trabalhos sociais como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Recentemente, o menino doou 100% do valor de sua obra original Invasão da Ucrânia para a Fundação Klitschko, que ajuda crianças que sofrem as consequências da guerra no país.

