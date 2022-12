Governo aprova lei que deixará sul-coreanos até 2 anos mais jovens em 2023

Atualmente o país conta com três tipos de contagem de idade diferentes e pretende padronizá-los de acordo com o restante do mundo

Uma decisão da assembleia sul-coreana deixará os habitantes do país até 2 anos mais jovens em 2023. Isso porque o governo local aprovou uma lei que busca padronizar o registro de tempo a partir do nascimento da população do país que atualmente conta com “três idades”.

Atualmente, se alguém perguntar quantos anos tem um sul-coreano é provável que haverão três respostas diferentes: a “idade internacional”, a “idade coreana” e a “idade do ano”.

A quantidade de modelos de contagem de idade, além de causar problemas judiciais e administrativos, atrapalham culturalmente as pessoas, visto que, no país, é importante saber a idade da pessoa com quem se fala para saber qual tratamento será dado e o título honorífico usado, isto é, o pronome de tratamento adequado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Coreia do Sul: o país onde as pessoas têm três idades diferentes



Na Coreia do Sul existem três métodos de contagem de idade. O primeiro é o “Internacional”, que é o mais utilizado ao redor do mundo - sendo o mesmo usado no Brasil - em que as pessoas nascem com a idade zerada e completam um ano a cada 12 meses após a data de nascimento.

O segundo método é o “idade do ano”, em que a pessoa nasce e vai adicionando um ano a cada 1º de janeiro, independentemente da data de aniversário.

Já o último tipo de contagem é o chamado “ano coreano”, esse modelo é o mais comum para os habitantes do país. Nesse sistema, a pessoa já nasce com 1 ano de idade e soma um ano a cada 1º de janeiro.

Sendo assim, pelo "ano coreano" uma pessoa que nasceu no dia 31 de dezembro de 2022 teria 2 anos de idade em janeiro de 2023, já que a pessoa nasceria com 1 ano e completaria mais um com a chegada do dia 1º de janeiro.

This handout from the South Korean Presidential Office taken and released on October 30, 2022 shows South Korea's President Yoon Suk-yeol (C) attending an emergency meeting, regarding the Halloween stampede, at the presidential office in Seoul. - More than 140 people were killed on October 29 and some 150 were injured in a horrific stampede in central Seoul when a large crowd celebrating Halloween crammed into a narrow street, officials said. (Photo by Handout / South Korean Presidential Office / AFP) (Foto: Escritório da presidência da Coréia do Sul/ AFP)



Governo da Coreia do Sul já havia tentado mudar a contagem de idade no País antes

A proposta para mudança no modelo de idade já havia sido debatida no país em 2019 e 2021. Segundo a BBC, dois legisladores apresentaram projetos similares, mas, que na época não foram transformados em lei.

O presidente recém-eleito, Yoon Suk-yeol, porém, já anunciou que o país irá abandonar esses métodos de contagem para adotar a “idade internacional” como padrão a fim de facilitar questões sociais e administrativas, como aposentadoria e alistamento.

Esse medida entrará em vigor a partir junho de 2023. Apesar do debate antigo sobre a mudança, por ser um traço cultural dopaís, é esperado que os habitantes demorem a abolir os demais métodos de contagem atuais.

Entenda porque os Sul-coreanos ficarão até 2 anos mais jovens em 2023

O rejuvenescimento dos cidadãos sul-coreanos pode chegar até 2 anos para alguns, dependendo do método de contagem usado. Um exemplo disso é o cantor do sucesso "Gangnam Style", Psy, que nasceu no dia 31 de dezembro de 1977.

Após aprovação da lei, o cantor sul-coreano Psy passará a ter 45 anos e não mais 47, já que a população do país ficará até 2 anos mais jovens em 2023 (Foto: Jason DeCrow)



Sendo assim, com base no cálculo da "idade coreana", ele teria 2 anos de idade com apenas dois dias de vida, visto que, teria um ano de idade no momento do seu nascimento e completaria dois no dia 1º de janeiro.

Em junho de 2023, com a substituição dos métodos de contagem de idade, o artista que teria 47 anos na "idade coreana" passará a ter 45 anos, baseando-se na "idade internacional".

Confira notícias relacionadas a Coreia do Sul



Sobre o assunto Opositor conservador Yoon Suk-yeol eleito presidente da Coreia do Sul

Sul-coreanos vão 'rejuvenescer' graças a uma mudança no cálculo da idade

Ano Novo além do Brasil: como são as celebrações em outros países

Ano novo: por que usar branco e pular 7 ondas? Veja curiosidades

Tags