Pinguim esnobe, leão atrapalhado e mais: veja as fotos de animais mais engraçadas de 2022

Veja as fotos mais engraçadas do mundo em 2022 eleitas pelo Internacional Comedy Wildlife Photography Awards

O Internacional Comedy Wildlife Photography Awards tem por objetivo explorar o lado leve e engraçado da vida selvagem. Em 2022, as fotografias selecionadas como mais engraçadas do ano contam com pinguins sendo "esnobes", um filhote de leão atrapalhado e peixes com dentes.

Criado em 2015, o concurso busca aumentar a conscientização sobre direitos dos animais e preservação ambiental. Os organizadores do concurso também realizam doações anualmente para instituições de caridades e organizações de bem-estar animal no Reino Unido.

Fotógrafos de diversos países enviam anualmente seus registros do reino animal para o concurso. Entre eles, a americana Jennifer Hardley, que este ano teve duas fotos premiadas pelo Internacional Comedy Wildlife Photography Awards 2022.



Confira lista das fotos mais engraçadas do reino animal de 2022

Reflexos não tão felinos

A foto “Reflexos não tão felinos”, de Jennifer Hardley, captou o exato momento em que um filhote de leão, um pouco atrapalhado, tenta descer uma árvore e acaba caindo. O retrato foi eleito o melhor (e mais engraçado) na votação pelo júri. Veja:

Momento em que um filhote de leão um pouco atrapalhado tenta descer uma árvore (Foto: Jennifer Hadley / The Comedy Wildlife Photography Awards)



Pinguim esnobe

Já na votação popular, o clique em que um pinguim “esnoba” o seu companheiro nas ilhas Malvinas deu mais um título de campeã para Jennifer.

Um pinguim "esnoba" o seu companheiro nas ilhas Malvinas (Foto: Jennifer Hadley / The Comedy Wildlife Photography Awards)



Confira outros finalistas do prêmio de foto de animais mais engraçadas do ano



Imagem enganosa

O fotógrafo Jean Jacques Alcalay conseguiu criar uma ilusão de ótica com uma de suas fotos e foi destaque na competição deste ano.

O francês capturou o momento em que um hipopótamo boceja, o que faz parecer que o animal está prestes a abocanhar a garça à frente. A imagem foi registrada no Parque Nacional Hippo e Heron Kruger, na África do Sul

Hipopótamo bocejando parece estar pronto para mastigar uma garça (Foto: Jean Jacques Alcalay / The Comedy Wildlife Photography Awards)



Diga Xis!

Dois peixes-porcos cinzentos bem sorridentes se aproximaram de um fotógrafo curiosos com a câmera e acabaram "posando" para tirar uma foto. Porém, a espécie é bastante territorial e pode ser bastante agressiva também, e aparentemente, a dupla não gostou da foto, já que arranharam a câmera.

Peixes parecem posar para foto (Foto: Arturo Telle Thiemann / The Comedy Wildlife Photography Awards)



Falcão joga um bolão



Um falcão foi flagrado se divertindo com uma pinha. O retrato faz parecer que a ave estava jogando futebol e fez sucesso nos concursos. Confira:



Momento capturou um falcão bricando (Foto: Jia Chen / The Comedy Wildlife Photography Awards)



Brincando na praia

Michael Eastwell, do Reino Unido, conseguiu fotografar dois cangurus brincando na praia de Cape Hillsborough, em Queensland, na Austrália. O amanhecer por trás dos animais deixou o registro ainda mais bonito.

Cangurus brincando (Foto: Michael Eastwell / The Comedy Wildlife Photography Awards)



Um aceno de agradecimento

Miroslav Srb, da República Tcheca, fotografou um guaxinim em uma praia da Flórida. Ele conta que o alimentei com camarões e recebeu um aceno como agradecimento. Veja:

Guaxinim acena agradecendo (Foto: Miroslav Srb. / The Comedy Wildlife Photography Awards)



Vou estrangular você!

Nem tudo é o que parece e uma das finalistas de fotos de animais mais engraçadas do ano mostra bem isso. O registro mostra o momento que parece que um suricate parece estar estrangulando um outro animal.

Porém, a foto na verdade não capturou nenhuma agressão, mas apenas uma brincadeira entre os suricatos. Dois suricatos brincando (Foto: Emmanuel Do Linh San / The Comedy Wildlife Photography Awards)



Desculpe-me… Perdoe-me!

Um pequeno patinho encontrou uma maneira mais fácil de atravessar o rio e ainda por cima sem se molhar. O animalzinho usou uma fila de tartarugas para fazer o percurso, pisando em cima do casco de cama uma delas, que pela foto, não gostaram muito da ideia do patinho.

Pato atravessa lago correndo em tartarugas (Foto: Ryan Sims / The Comedy Wildlife Photography Awards)



Salto radical

O fotógrafo Alex Pansier, da Holanda, capturou o momento em que um esquilo vermelho pula durante uma chuva. A imagem conseguiu pegar o animal entre as gotas d'águas e foi um dos destaques do concurso de 2022.

Esquilo pulando (Foto: Alex Pansier / The Comedy Wildlife Photography Awards)



Tá apertado!

Mark Schocken conseguiu captar o exato momento em que uma coruja aparece com um semblante cansado e estressado enquanto está espremida em uma ninho pequeno com seu filhote.

"A cena durou apenas alguns segundos, pois a mamãe coruja não parecia muito feliz com o que aconteceu. Basta olhar a expressão no rosto dela", disse Mark Schocken, o autor da foto. Parece que alguém precisa de um ninho maior. O que você acha?

Corujas no ninho (Foto: Mark Schocken / The Comedy Wildlife Photography Awards)



Fica calmo! Não perca a cabeça!

Uma dupla de pinguins reais foi capturada num momento um tanto curioso e quase assustador. Um dos animais está se coçando, mas pelo ângulo da foto, parece que está decapitado e o pinguim da direita parece se perguntar para onde foi a cabeça do seu companheiro.

Momento captura um pinguim "sem cabeça" (Foto: Martin Grace / The Comedy Wildlife Photography Awards)



