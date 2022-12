Elon Musk faz enquete e público decide que ele deve deixar comando do Twitter

Em enquete veiculada na conta oficial do proprietário do Twitter, Elon Musk, o público da rede social decidiu que o recém-chegado na empresa não deve continuar como seu chefe. O empresário, que fez a aquisição da plataforma em outubro de 2022, após mais de seis meses de especulação, afirmou que acataria o resultado final.

Mais da metade de todos os votos contabilizados na enquete, cerca de 57%, foram na opção "Sim", em resposta à pergunta: "Devo deixar o cargo de chefe do Twitter? Vou respeitar os resultados desta enquete." A enquete esteve disponível para votação por 24 horas, o período padrão.

O total de votos foi de 17.502.391, e a enquete foi fechada às 8h20min desta segunda, 19.

O dono da rede social Twitter, Elon Musk, publicou uma enquete em sua conta oficial para que os usuários decidissem se deveria ou não sair da chefia da empresa. O público decidiu que sim. (Foto: Reprodução / Twitter)



Elon Musk: chefe do Twitter decide próprio futuro na empresa através de enquete

A instância, apesar de inusitada, não marca a primeira vez na qual Musk utilizou a ferramenta de enquete para tomar decisões sensíveis sobre o futuro do Twitter. Ao suspender contas de jornalistas que o criticaram, o dono da empresa de engenharia aeroespacial SpaceX devolveu os perfis após abrir uma enquete e acatar a decisão da maioria.

Foi também por meio de uma enquete que o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, conseguir recuperar sua conta oficial no Twitter, banida pela plataforma em janeiro de 2021, após expressar apoio aos atentados antidemocráticos ao Capitólio americano. Uma enquete veiculada por Musk resultou na reinstalação da conta.

Apesar das decisões tomadas após os questionários na rede social, ainda não é possível dizer se Elon Musk acatará os resultados e deixará o posto. A aventura de ser dono do Twitter não tem sido muito lucrativa para o segundo homem mais rico do mundo, cuja primeira posição foi tomada pelo empresário francês do ramo de luxo Bernard Arnault na última semana, depois de Musk perder bilhões com a falta de lucratividade da rede social.

