Líderes do Estado Islâmico são mortos em bombardeio dos EUA na Síria

Dois dirigentes da organização extremista Estado Islâmico (EI) foram mortos em um ataque americano no leste da Síria, anunciou o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) neste domingo (11).

No início da manhã, foi realizado um "ataque aéreo de helicóptero bem-sucedido no leste da Síria", no qual foram mortos "dois dirigentes da organização Estado Islâmico", informou o Centcom em nota.

Um deles foi identificado pelo nome de Anas e era o líder de um grupo na Síria, "que esteve envolvido no planejamento de operações sangrentas" no leste do território sírio.

O comunicado não deu detalhes sobre o segundo dirigente jihadista morto.

"O balanço inicial indica que não houve vítimas civis", acrescentou o Centcom.

O exército americano realizou a operação em cooperação com soldados das Forças Democráticas Sírias (FDS, de maioria curda) em Al Zor, município da província de Deir Ezzor, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

O EI havia anunciado em 30 de novembro a morte de seu líder, o iraquiano Abu Hassan al Hashimi al Qurashi, embora não tenha especificado as circunstâncias em que faleceu.

Centenas de soldados americanos estão mobilizados no nordeste da Síria no âmbito da coalizão contra o EI, que foi derrotado em 2017 no Iraque e em 2019 na Síria.

