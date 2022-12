Explosão em prédio na ilha britânica de Jersey deixa ao menos cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram na explosão e no desabamento de um edifício residencial na capital de Jersey, informou, na tarde deste domingo (11), a polícia desta ilha britânica localizada no Canal da Mancha.

O número de pessoas mortas na explosão "é atualmente cinco", disse Robin Smith, chefe da polícia local.

"No entanto, há um número de moradores, acreditamos que são quatro, que ainda não conseguimos encontrar", acrescentou.

A explosão aconteceu no sábado em Saint Helier, capital desta ilha britânica, "provavelmente" devido a um vazamento de gás, segundo a polícia.

As equipes de resgate anunciaram ao meio-dia de domingo que praticamente não havia esperança de encontrar sobreviventes nos escombros.

"É com tristeza que confirmo que as nossas operações de busca e resgate são, a partir de agora, operações de recuperação" dos corpos das vítimas, disse o chefe da polícia local.

Com a ajuda de cães e especialistas do sul da Inglaterra, os bombeiros de Jersey passaram a noite de sábado fazendo buscas entre os escombros.

Os trabalhos de limpeza dos escombros "não durarão dias, mas sim semanas", explicou.

Como muitos outros moradores, a ministra-chefe deste território britânico, Kristina Moore, disse que acordou durante a noite com o barulho da explosão.

"Estamos absolutamente devastados e muito preocupados com as pessoas afetadas e com aquelas que perderam suas vidas", disse Moore à BBC.

A Island Energy, fornecedora de gás de Jersey, informou que está trabalhando com os bombeiros para descobrir o que levou à explosão.

Os policiais interrogaram vários moradores no domingo para entender o que aconteceu.

Alguns vizinhos ligaram para o corpo de bombeiros na noite de sexta-feira, algumas horas antes da explosão, para avisá-los de que havia um forte cheiro de gás, que "provavelmente" causou a explosão, disse Smith.

"Está claro que algo deu errado, considerando que houve uma explosão em um prédio e ele desabou", disse Paul Brown, chefe local dos bombeiros.

