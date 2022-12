"Goblin mode": o que significa a palavra do ano do Dicionário Oxford

Como em todos os anos, um termo amplamente utilizado pelos falantes da língua inglesa é incorporado ao dicionário Oxford, um dos mais conceituados do idioma. Em 2021, com as questões relacionadas à vacina do coronavírus, a palavra escolhida foi “vax”, uma abreviação do inglês vaccine. Neste ano, o dicionário levou a escolha ao voto popular e a expressão escolhida foi “goblin mode”.

Em tradução literal, o termo seria “modo de duende”, em português. No entanto, talvez uma tradução mais condizente com o significado é “modo de monstro”. Isso porque a expressão é utilizada para descrever um humor ou estado de espírito de não se importar com as normas sociais. Um comportamento assumidamente autoindulgente, que pode ser visto como “preguiçoso” ou “egoísta”.

Junto com “goblin mode”, “metaverse” e “#IStandWith” foram escolhidas para serem votadas pelo público. O termo escolhido venceu com uma vantagem esmagadora, recebendo 93% dos votos dos usuários das redes sociais.

O termo viralizou no Tiktok e no Twitter após uma notícia falsa indicando que o término do rapper Ye e da modelo Julia Fox foi devido ao cantor não aceitar os momentos em "modo de monstro" da namorada. Apesar de ser desconhecido para muitos, teve 340 mil votos na enquete realizada pelo time de lexicografia do dicionário.

Em entrevista ao New York Times, a diretora de produtos da Oxford Languages, Katherine Connor Martin, afirmou que a expressão brinca com a ideia de que a pandemia acabou, mas a adaptação das pessoas voltando ao “mundo real” ainda continua acontecendo. “Queremos voltar para as noções de respeitabilidade de um mundo pré-pandêmico?”, questiona.

Em março de 2022, o jornal britânico The Guardian fez uma matéria para explicar o termo. O texto descreve “goblin mode” como o ato de "abraçar o conforto, mesmo que as ações realizadas nesse modo sejam vistas como estar ao léu, ser desocupado ou desleixado".

Com a pandemia, mudanças climáticas, violência política e crises econômicas, a desesperança com o futuro tomou conta de muitas pessoas, fazendo com que o desejo de sempre procurar melhorar, atingir objetivos e ter uma vida “perfeita” seja, por vezes, um peso. O “modo de monstro”, nestas horas, fornece um estado livre de julgamentos e expectativas.



