Rapper Ye é novamente suspenso do Twitter após se assumir nazista

Alerta: Aviso de conteúdo: esta notícia contém descrições de racismo e nazismo. A leitura não é recomendada a pessoas sensíveis a estes temas.

O rapper estadunidense Ye foi novamente suspenso do Twitter na madrugada desta sexta-feira, 2. Horas antes, o cantor havia se assumido como nazista.

A afirmação foi feita em um programa de entrevistas com participantes de extrema-direita. O tema da conversa, em determinado momento, passa ao regime nazista. Ye fala frases como "eu amo Hitler", "todo o mundo trouxe algo de bom, especialmente Hitler" e "eu amo judeus, e também amo nazistas".

Pouco tempo depois, Ye publicou no Twitter a imagem de uma suástica, símbolo da ideologia extremista alemã, desenhada sobre uma estrela de davi, ícone do judaísmo. O Holocausto, genocídio provocado pelos nazistas, matou 6 milhões de judeus no começo do século XX. Embora os judeus não tenham sido o único alvo dos nazistas, foram o grupo com mais vítimas.



Em seguida, ele postou uma foto de Elon Musk, amigo pessoal do rapper e dono do site, em um iate com o empresário Ari Emanuel, proprietário da Endeavor, produtora que organiza o campeonato de artes marciais Ultimate Fighting Championship (UFC).

À segunda foto, Musk respondeu "isto é ok". À primeira, o bilionário apenas comentou "isto não". Ao ser questionado por seguidores, o dono do Twitter disse que Ye seria novamente removido da plataforma por violar as regras contra incitação à violência.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022





Alguns minutos depois, a conta de Ye no Twitter havia sido suspensa novamente. Na rede social Truth Social, que reune usuários de extrema-direita, o rapper afirmou que teve o perfil retirado do ar temporariamente.

Ao contrário do caso anterior, em que Ye havia sido suspenso por tempo indeterminado, a nova punição durará apenas 12 horas. Ele havia sido removido do site justamente por publicar mensagens de ódio contra judeus.

