Homem é preso nos EUA após postar comentário em perfil da Polícia

No dia 28 de novembro, o perfil da delegacia central do condado de Rockdale publicou uma lista com os criminosos mais procurados da região, pedindo a ajuda da população com informações sobre os suspeitos.

Christopher Spaulding não encontrou seu nome na lista publicada e questionou: "E eu?". Segundo a Polícia, o homem tinha dois mandados de prisão expedidos por violação de liberdade condicional. Em resposta no post a polícia respondeu: "Você está correto, você tem dois mandados, estamos a caminho".

Quatro dias depois, o perfil da delegacia deu atualizações sobre o caso: "Agradecemos sua ajuda na sua captura! Agradecimentos especiais a nossa Unidade de Fugitivos pela ação e por eficientemente prender o sr. Spaulding, que tem dois mandados de prisão por Violação de Liberdade Condicional", escreveram, com uma foto de Christopher capturado.

A polícia esclareceu que não ter o nome na lista não significa que o criminoso não esteja sendo procurado. “Nosso compilado dos 10 mais procurados é baseado na gravidade das acusações. Não constar desta lista não significa que nossa Unidade de Fugitivos não esteja procurando por você se você tiver um mandado ativo", esclareceu a Polícia.

Aos que queiram se entregar a polícia orientou em publicação: "Se você tem alguma informação ou gostaria de saber se tem um mandado, entre em contato com o investigador Dunn".







