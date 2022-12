EUA aprova venda de US$ 380 milhões em mísseis antiaéreos à Finlândia

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (1º), a aprovação da venda de 380 milhões de dólares em mísseis antiaéreos portáteis Stinger e outros equipamentos à Finlândia.

"A venda proposta melhorará as capacidades de defesa e dissuasão da Finlândia", disse a Agência de Cooperação de Segurança de Defesa dos Estados Unidos (DSCA, na sigla em inglês) em um comunicado.

"Esta plataforma crítica reforçará as capacidades de defesa terrestre e aérea no flanco norte da Europa, apoiando as principais prioridades do Comando Europeu dos Estados Unidos".

O anúncio chega mais de nove meses depois da invasão russa da Ucrânia, que empurrou tanto a Finlândia como a Suécia para o guarda-chuva da Otan, e na esteira de uma proposta de venda de mísseis a Helsinque avaliados em 323 milhões de dólares, anunciada na segunda.

O Departamento de Estado aprovou a possível venda e, nesta quinta-feira, a DSCA proporcionou a notificação necessária ao Congresso, que ainda tem que aprovar a transação.

