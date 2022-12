EUA classifica jihadistas do sul da Ásia como terroristas

Os Estados Unidos designaram nesta quinta-feira (1º) como terroristas os membros da Al-Qaeda do sul da Ásia e os líderes talibãs paquistaneses.

Dentro da Al-Qaeda há quatro líderes no subcontinente indiano (AQIS), uma ramificação regional da rede jihadista, incluindo seu autodenominado "emir" Osama Medmood.

Os EUA também incluíram na lista o número dois dos talibãs do Paquistão, Mufti Hazrat Deroji, também conhecido como Qari Amjad, cuja campanha de 15 anos de violência se intensificou desde que os talibãs tomaram o controle do vizinho Afeganistão no ano passado.

Funcionários dos EUA afirmam que Deroji supervisionou operações em Khyber Pakhtunkhwa, uma das duas áreas de fronteira mais afetadas por ataques violentos.

As designações são "parte de nossos incansáveis esforços para garantir que os terroristas não usem o Afeganistão como plataforma para o terrorismo internacional", disse o secretário de Estado, Antony Blinken.

"Continuaremos usando todas as ferramentas relevantes para manter nosso compromisso de velar para que os terroristas internacionais não possam operar com impunidade no Afeganistão", acrescentou.

