Vulcão no Havaí dispara jatos de lava de até 60 metros

Enormes nuvens de vapor e fumaça emergiram do vulcão que ocupa metade da Ilha Grande do arquipélago

O vulcão Mauna Loa do Havaí expeliu jatos de lava de até 60 metros de altura, gerando rios de rocha derretida, informaram geologistas dos Estados Unidos nesta terça-feira, 29.

Três fissuras se abriram no maior vulcão ativo do mundo, que entrou em erupção na noite de domingo pela primeira vez em quase 40 anos.

"Os jatos mais altos alcançam entre 30 e 60 metros, mas muitos têm alguns poucos metros de altura", informou na segunda-feira o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

"Há uma nuvem de gás visível das fontes e dos fluxos de lava das fissuras em erupção, e está sendo empurrada principalmente para o noroeste".

Os geólogos dizem que as pessoas e as propriedades na área sob a erupção não correm risco por ora.

"Os rios de lava das duas fissuras mais altas movem-se ladeira abaixo, mas estão parados a cerca de 10 quilômetros de Saddle Road [a principal rodovia aos pés do flanco norte da montanha]".

A lava que sai da terceira fissura, a cerca de 3.000 metros de altitude, também estava longe da rodovia.

Contudo, as autoridades advertem que o Mauna Loa é um vulcão dinâmico, e reportaram uma quarta fissura nas últimas horas.

"Fissuras adicionais poderiam se abrir na Zona da Falha Nordeste, e os rios de lava poderiam continuar ladeira abaixo".

O Mauna Loa vinha acumulando pressão por anos, segundo o USGS, que reportou que a erupção era visível a partir de Kona, uma localidade na costa oeste da principal ilha do arquipélago, a cerca de 72 quilômetros de distância.

Apesar de a lava ainda não representar uma ameaça para a população, especialistas advertem que os ventos podem arrastar colina abaixo gases vulcânicos, cinzas finas e fibras de vidro basáltico conhecidas como cabelos de Pele, em alusão à deusa havaiana dos vulcões e do fogo.

Estes fios, que podem chegar a medir até dois metros, são formados quando os novelos de lava esfriam rapidamente no ar. Eles podem ser bastante afiados e representam um perigo potencial de causar ferimentos nos olhos e na pele.

As autoridades do Havaí não emitiram nenhuma ordem de evacuação, embora tenham fechado a área do entorno do cume e várias estradas da região, e também abriram dois abrigos por precaução.

Mauna Loa é o maior vulcão da Terra em volume. Seu nome significa "Montanha grande" e ele cobre metade da Ilha Grande e é maior que as outras ilhas do Havaí juntas.

Os flancos submarinos do vulcão se estendem ao longo de vários quilômetros até o leito oceânico que, por sua vez, está deprimido pela enorme massa do Mauna Loa, o que faz com que seu cume esteja a cerca de 17 quilômetros acima de sua base, segundo o USGS.

Um dos seis vulcões ativos do arquipélago do Havaí, o Mauna Loa entrou em erupção 33 vezes desde 1843, segundo o USGS.

A erupção mais recente, em 1984, durou 22 dias e produziu fluxos de lava que chegaram a cerca de sete quilômetros de Hilo, uma cidade onde atualmente vivem cerca de 44 mil pessoas.

O Kilauea, um vulcão situado no flanco sudeste do Mauna Loa, entrou em erupção de forma quase contínua entre 1983 e 2019, e uma pequena erupção está em curso ali há vários meses.

