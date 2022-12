Próxima cúpula da Aliança do Pacífico será no Peru, diz presidente chileno

A próxima cúpula da Aliança do Pacífico será realizada no Peru em data a definir, informou nesta terça-fera (29) o presidente chileno, Gabriel Boric, após receber em Santiago seu contraparte peruano, Pedro Castillo.

A XVII cúpula de presidentes desta instância regional, que reúne Chile, Peru, México e Colômbia, seria realizada entre 24 e 26 de novembro na Cidade do México, mas foi suspensa depois que o Congresso peruano negou a Castillo uma permissão para assistir ao evento.

"Concordamos com o presidente Castillo em realizar a reunião suspensa dos presidentes da Aliança do Pacífico (...) no Peru, em data que divulgaremos em breve, uma vez que tivermos terminado as consultas com os outros países-membros", disse Boric, em declaração à imprensa no palácio presidencial de La Moneda, em Santigo, juntamente com o presidente visitante.

"Vamos dar continuidade a esta importante cooperação multilateral que temos entre os países da Bacia do Pacífico da nossa América para o intercâmbio com os que são hoje em dia o centro do mundo, os países da Ásia-Pacífico com a América-Pacífico", acrescentou o presidente chileno.

Os legisladores peruanos negaram uma permissão de viagem ao México ao presidente Castillo, alvo de investigações por suspeita de corrupção, em meio à crise política que o país andino atravessa.

Já o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que exortou, no entanto, ao Congresso do Peru, que reconsiderasse sua decisão e permitisse a Castillo viajar ao seu país para participar da cúpula, antecipou na semana passada que o encontro de presidentes da aliança poderia ocorrer no Peru.

