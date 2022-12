Varejo dos EUA satisfeito com bom início da temporada de compras

Os comerciantes americanos comemoraram nesta terça-feira (29) o bom início da temporada de compras de fim de ano, apesar da inflação, mas alertaram para a ameaça de uma greve no setor ferroviário.

Os americanos que fizeram compras durante a última "Black Friday", na sexta-feira posterior ao feriado de Ação de Graças que dá início à temporada de compras, seguido pelo "Cyber Monday", foram numerosos, segundo a Federação Nacional de Varejistas (NRF, na sigla em inglês).

Muitos consumidores "dizem uma coisa (nas pesquisas), mas fazem outra", destacou o presidente da NRF, Matthew Shay, durante uma teleconferência.

Segundo Shay, a robustez do mercado de trabalho permite compensar os custos mais elevados da gasolina e dos itens de primeira necessidade.

De acordo com a NRF, um total de 196,7 milhões de americanos, cerca de 60% da população, fizeram pelo menos uma compra em lojas físicas ou pela internet durante o fim de semana prolongado entre sexta e segunda-feira - um aumento de 17% em relação a 2021.

Os americanos gastaram em média US$ 325,44 em compras no período festivo. Assim, as vendas na temporada devem ficar entre 6% e 8% acima do ano passado e chegar a US$ 960,440 bilhões, diz a NRF.

No entanto, o varejo se mostra preocupado com a possibilidade de uma greve no setor ferroviário.

Alguns sindicatos de transporte de carga, insatisfeitos com um acordo salarial setorial e com as condições de trabalho, alertam que podem paralisar suas atividades após 9 de dezembro se não conseguirem melhorias.

