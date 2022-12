Somália: terroristas atacam hotel com funcionários do governo

O hotel Villa Rose, na capital da Somália, Mogadíscio, foi alvo de um ataque terrorista nesse domingo, 27. O edifício, próximo ao palácio presidencial, é usado como residência oficial de diversos funcionários do governo.

O ataque foi atribuído ao grupo terrorista Al-Shabaab, ligado à Al Qaeda. Eles teriam usados armas e explosivos no hotel.

Na madrugada desta segunda-feira, 28, novos disparos foram ouvidos de dentro do prédio. Algumas horas antes, forças especiais de segurança montaram uma operação no local, onde os terroristas seguem agrupados.

O ministro do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas somaliano, Afam Aw Hirsi, afirmou que foi um dos alvos do ataque. Ele não foi atingido e passa bem.

I am save from a terrorist explosion targeted at my residence, Villa Rays. .