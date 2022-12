Grupo francês Casino anuncia venda de parte de sua atividade no Brasil

O grupo francês Casino anunciou nesta segunda-feira (28) o início da operação de venda de uma parcela da sua participação na empresa brasileira Assaí, com a qual espera arrecadar quase 500 milhões de dólares para "acelerar a redução de sua dívida".

O Casino informou em um comunicado que venderá 140,8 milhões de ações, ou seja, 10,4% do capital desta empresa especializada em vendas no atacado e que tem cotação nas Bolsas de São Paulo e Nova York.

O grupo reserva a possibilidade de vender no máximo 49,5 milhões de ações adicionais (3,7% do capital do Assaí), inclusive na forma de ações resgatáveis nos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sexta-feira, o preço da ação do Assaí fechou em 19,21 reais (3,42 euros, 3,55 dólares) na Bolsa de São Paulo.

O grupo enfrenta dificuldades financeiras há vários anos. Em 2020, o Tribunal do Comércio de Paris validou um plano de salvaguarda para a empresa matriz do Casino, Rallye, e suas holdings.

O plano previa o ressarcimento dos credores por meio do pagamento de dividendos por parte do Casino, assim como a venda de ativos.

mdz/ico/eb/meb/zm/fp

Tags