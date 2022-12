Europol anuncia desmantelamento de "super cartel" de cocaína em Dubai e na Europa

A Europol anunciou nesta segunda-feira (28) que desmantelou um gigantesco cartel de tráfico de cocaína e prendeu 49 suspeitos em vários países, incluindo seis "objetivos de alto valor" em Dubai.

"Os narcotraficantes considerados alvos de objetivos de alto valor pela Europol se uniram para formar o que era conhecido como um 'super cartel' que controlava quase um terço do comércio de cocaína na Europa", afirmou a agência da União Europeia para a cooperação policial em um comunicado.

Como parte da mesma investigação foram apreendidas "mais de 30 toneladas de cocaína em diversos portos europeus", destacou a Guarda Civil espanhola, que participou na operação que recebeu o nome "Desert Light" (Luz do Deserto) ao lado das polícias da Holanda, França, Bélgica e Dubai.

Na Espanha, a Guarda Civil batizou a investigação como "Operação FAUKAS" e efetuou operações em Málaga, Madri e Barcelona de maneira simultânea em 8 de novembro, com um balanço de 15 pessoas detidas, incluindo três alvos de alto valor (HVT, na sigla em inglês), um em Málaga e dois em Dubai.

"Com esta operação alcançamos um marco histórico na luta contra o narcotráfico global. A ação realizada no Dubai é um ato sem precedentes, que culminou na detenção simultânea de 6 HVT que estavam refugiados neste emirado com a convicção de que estavam a salvo de uma possível ação policial", afirmou a Guarda Civil.

