Vovó influencer morre aos 91 anos; sobrinho desmente que ela morreu carbonizada

A influencer italiana Giovanna Malfatti, de 91 anos, conhecida como "La Nonna", ou “Nonna do TikTok", morreu na noite dessa quarta-feira, 23, em Navacchio, na Itália. As primeiras informações apontaram que a idosa tinha morrido carbonizada após cair em uma lareira.

No entanto, o sobrinho da influencer Nicola Pazzi desmentiu a versão em uma publicação no Instagram nesta quinta-feira, 24.

Na publicação, Pazzi disse que a idosa não estava bem há um tempo e foi regredindo cada vez mais. Ainda segundo o sobrinho, ela faleceu devido a uma doença fatal.

“Nos últimos dias, ela piorou, e morreu devido a uma doença fatal, mas, com serenidade, sentada ao lado de sua amada lareira - mas não foi parar dentro dela”, explicou.

Ainda nas redes sociais, o sobrinho da influencer pediu para que os seguidores da idosa não ficassem tristes com a morte de Malfatti.

“Ela gostaria que você continuasse rindo de todas as besteiras que ela falou, e que a gente falou junto. Ela gostaria que você vivesse como ela lhe ensinou: comendo, bebendo e mandando todos para o inferno!”, escreveu no Instagram.

La Nonna Giovanna era conhecida por fazer vídeos engraçados nas redes sociais ao lado do sobrinho. No Instagram ela tem mais de 150 mil seguidores. No Tik Tok, rede em que ficou mais conhecida, tem mais de 840 mil seguidores.



