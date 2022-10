Influencer contrata strippers para asilo e simula infarto de idosa

Após receber críticas, influenciadora colombiana admitiu que encenou infarto de idosa para fazer com que a história do asilo viralizasse; veja vídeo

A influenciadora digital Nadia Cartagena realizou uma festa na casa de repouso Fundación Una Mano Amiga, mas para tornar a festa mais exótica, ela resolveu contratar um grupo de dançarinos seminus para fazer apresentações sensuais para os idosos.

Antes deste evento, Nadia era conhecida na web por fazer diversos vídeos relacionados ao trabalho social e outros tipos de atividades que visavam ajudar outras pessoas.

Além das apresentações, foram distribuídas comidas e feitas várias brincadeiras com itens fálicos, o que causou muitas reações nos idosos. O vídeo publicado pela influencer mostra ainda o suposto atendimento médico de uma senhora que teria tido um ataque cardíaco durante a festinha.

Com a repercussão do vídeo e as críticas negativas, Nadia teve que gravar um depoimento no qual admitia que o ataque havia sido uma encenação e que o objetivo era fazer com que a história fosse mais divulgada.

no qual mostrava alguns documentos onde afirmava que o momento do atentado era uma montagem, ela também explicava que os responsáveis pelo asilo deu-lhe permissão para fazer essa brincadeira.

“Pedi autorização ao silo, tudo foi dramatizado. Os responsáveis sabiam perfeitamente o espetáculo que íamos fazer. A pessoa que teve um ataque cardíaco não teve um ataque cardíaco. Fiz isso para que se tornasse viral”, explicou.

Em seguida, ele mostrou a mulher que fingia ser uma velha, que afirmava estar bem e sem problemas de saúde. Veja o vídeo:





